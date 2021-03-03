قائد الكتيبة الهندية التقى قائمقام حاصبيا مودعًا وسلّمه درعًا تذكارية

التقى قائد الكتيبة الهندية العاملة ضمن قوات الطوارىء الدولية في الجنوب الكولونيل نريان سينغ بهاتي قائمقام حاصبيا رواد سلوم في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامه في الكتيبة.وأثنى سينغ بهاتي على "جهود القائمقام سلوم، في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد"، معربا عن "تعلقه بأرض الجنوب وأهاليه".وقدم إلى سلوم درعا تذكارية.بدوره، حيا سلوم "جهود قوات الطوارىء الدولية العاملة في الجنوب، وخصوصا الكتيبة الهندية في القطاع الشرقي"، مثنيا على "دورها من خلال تقديم المساعدات البيئية والصحية والزراعية والاجتماعية إلى أهالي العرقوب، إضافة إلى مهامها الأساسية في حفظ الأمن والسلم على الشريط الحدودي".