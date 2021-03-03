في طرابلس...شخصان مجهولان يسرقان سيارة بهذه الطريقة!

أقدم شخصان مجهولان يستقلان دراجة نارية على سلب أحد المواطنين سيارته من نوع مرسيدس في محلة الضم و الفرز أمام ملعب الوفاء في طرابلس.وفي التفاصيل ولدى قيام احد الشبان بركن سيارته امام ملعب الوفاء في محلة الفرز في طرابلس اقدم الشخصان بالاقتراب منه وقاما بإشهار سلاح حربي بوجهه ليسلبوه سيارته بعد تهديده بقوة السلاح ويفرا بعدها الى جهه مجهولة.فيما افاد شهود عيان ان صاحب السيارة ولدى محاولته القيام بالاتصال بهاتفه الموجود داخل السيارة تبين ان الهاتف بحوزة احد اصحاب المطاعم المجاورة في المحلة حيث تم العثور عليه في الشارع بعد رميه من قبل السارقين.