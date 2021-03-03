تظاهرة لناشطي حراك صور احتجاجًا على تردي الأوضاع المعيشية

نظم ناشطو "حراك صور" مساء اليوم تظاهرة احتجاجا على تردي الاوضاع الاقتصادية والمعيشية وارتفاع سعر صرف الدولار، انطلقت من ساحة العلم وجابت شوارع المدينة.



ورفع المشاركون الاعلام اللبنانية، ورددوا هتافات تدعو للنزول إلى الشارع. وأكدوا "الاستمرار بحراكهم حتى اسقاط المنظومة الفاسدة". ورافق المسيرة إجراءات أمنية مشددة للجيش والأجهزة الأمنية.