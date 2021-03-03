لبنان

لا إخلاءات لموقوفين في ملف المرفأ بانتظار...

Lebanon 24
03-03-2021 | 20:25
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على عكس ما يتم تداوله من أخبار عن  توجه المحقق العدلي في ملف إنفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار إلى تخلية سبيل عدد من الموقوفين وجاهياً والبالغ عددهم ٢٥، تشير معلومات  خاصة لـ" لبنان ٢٤ "أن القاضي البيطار لم يتخذ أي قرار بهذا الشأن ولم يحدد أي مسار للتحقيق، وهو منكب منذ تسلمه الملف على مطالعة أوراقه بتأنٍ من دون تباطؤ، علماً بأنه يتضمن الآف الصفحات.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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