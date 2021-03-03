العثور على سيارة مسروقة من زحلة

تم العثور على سيارة المواطن ف. ن. من نوع "هوندا أكورد" لون شمباني، والتي كانت سرقت منذ مدة من أمام "المستشفى اللبناني - الفرنسي" في زحلة، مركونة على طريق بلدة الطيبة شرقي بعلبك.