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لبنان
العثور على سيارة مسروقة من زحلة
Lebanon 24
03-03-2021
|
20:41
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تم العثور على سيارة المواطن ف. ن. من نوع "هوندا أكورد" لون شمباني، والتي كانت سرقت منذ مدة من أمام "المستشفى اللبناني - الفرنسي" في زحلة، مركونة على طريق بلدة الطيبة شرقي بعلبك.
المصدر:
الوكالة الوطنية
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سرقة
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