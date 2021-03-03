لبنان

العثور على سيارة مسروقة من زحلة

Lebanon 24
03-03-2021 | 20:41
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 تم العثور على سيارة المواطن ف. ن. من نوع "هوندا أكورد" لون شمباني، والتي كانت سرقت منذ مدة من أمام "المستشفى اللبناني - الفرنسي" في زحلة، مركونة على طريق بلدة الطيبة شرقي بعلبك.
المصدر: الوكالة الوطنية
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