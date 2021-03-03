لبنان

سعيد لعون: ‏إستقالتك أصبحت ضرورة

Lebanon 24
03-03-2021 | 20:48
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غرّد النائب السابق فارس سعيد، عبر "تويتر" كاتبا: استمعت الى بيان رئيس الجمهورية بعد استقباله رياض سلامة ‏يربط البيان الازمة بارتفاع سعر صرف الدولار . ‏الحقيقة، ‏الازمة المالية تأخذ طريقها الى الحلّ لو كان في بعبدا رئيس. ‏فخامة الرئيس كرامتنا من كرامتك. ‏استقالتك اصبحت ضرورة".
كلام رئيس الجمهورية.
 
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