سعيد لعون: ‏إستقالتك أصبحت ضرورة

غرّد النائب السابق فارس سعيد، عبر "تويتر" كاتبا: استمعت الى بيان رئيس الجمهورية بعد استقباله رياض سلامة ‏يربط البيان الازمة بارتفاع سعر صرف الدولار . ‏الحقيقة، ‏الازمة المالية تأخذ طريقها الى الحلّ لو كان في بعبدا رئيس. ‏فخامة الرئيس كرامتنا من كرامتك. ‏استقالتك اصبحت ضرورة".كلام رئيس الجمهورية.