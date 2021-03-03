لبنان

الأمن الداخلي يكشف ملابسات عملية سلب بقوة السلاح في الزلقا

Lebanon 24
03-03-2021 | 21:56
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلـي _ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:
 

بتاريخ 28-2-2021 جرى تداول مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي زُعِم من خلالها حصول عملية سطو مسلح في محلة الزلقا نفّذها مجهولون على متن سيارة لون أبيض.

على الفور، أعطيت الأوامر اللازمة وباشرت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها لكشف ملابسات الموضوع، مع العِلم أنه لم ترِد أي شكوى حول تعرض أي شخص لعملية سلب في المنطقة المذكورة.

بنتيجة المتابعة، تم تحديد رقم السيارة المشتبه بها، وتبين أنها من نوع "هيونداي سولاریس" لون أبيض، كذلك جرى كشف هوية الأشخاص الذين كانوا على متنها، بالتاريخ المذكور أعلاه، الذين يعملون في أحد مطاعم المنطقة، وهم كلٌ من:

- ط . أ. ع. (مواليد عام 1999، لبناني)

- ع. ع. (مواليد عام 2001، سوري)

- م. ع. (مواليد عام 1989، سوري)

- ع. ج. (مواليد عام 1997، لبناني)

 بتاريخ 1-3-2021، وبنتيجة عمليات الرصد والمراقبة، أوقفت قوة من الشعبة ثلاثةً منهم، كذلك داهمت منزل الرابع فلم تعثر عليه -كونه متوارٍ عن الأنظار، وقد أوقف لاحقاً في منطقة الشمال من قبل دورية من مخابرات الجيش اللبناني- وضبطت في منزله بندقية كلاشنكوف بلاستيكية.

 بالتحقيق مع الموقوفين الثلاثة، اعترفوا أنه منتصف ليل 28/27-2-2021، وأثناء تجوّلهم على متن السيارة المذكورة، بقيادة (ع. ج.) حصل خلاف على أفضلية مرور بينهم وبين سائق سيارة من نوع "جاكوار" لون أسود -مجهول من قِبلهم- فأقدم على إثره (ع. ج.) المذكور على تجاوز سيارة "الجاكوار" وشهر البندقية البلاستيكية بوجه سائق "الجاكور" الذي لاذ بالفرار من المكان.

بنتيجة التحقيقات وتحليل مقاطع الفيديو التي وثقت الحادثة، تبيّن أنه لم تحصل أي محاولة سلب.

أجري المقتضى القانوني بحق الموقوفين، بناءً على إشارة القضاء المختص.

إنّ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي إذ تهيب بالمواطنين عدم تداول مثل هذه الفيديوهات والأخبار التي تُثير الخوف في النفوس، تطلب منهم التّأكّد من صحّة أي خبر قبل نشره أو تداوله.
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