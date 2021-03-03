بعد مقتل أحد أبنائها...بلدية القرقف وفعالياتها: للإسراع بكشف الملابسات

صدر عن بلدية القرقف وفعالياتها بيان تلاه رئيس البلدية الشيخ يحيى الرفاعي وجاء فيه: "ببالغ الحزن والاسى تلقينا صباح هذا اليوم نبأ مقتل ابن بلدتنا الشاب عبد الرحمن غسان الطحش في بلدة الكواخ من محافظة بعلبك - الهرمل، في ظروف وأسباب غامضة لم تعرف حتى الآن.أمام هذه الفاجعة الاليمة التي أجمع على استنكارها وإدانتها الجميع وأولهم أهلنا في بلدة الكواخ وفعالياتها، يهمنا أن نؤكد على التالي:1- مطالبة الأجهزة الأمنية والقضائية الإسراع بالكشف عن ملابسات الجريمة وأسبابها وصولا الى معرفة الفاعل وإنزال العقوبة الرادعة بحقه في أسرع وقت ممكن ووأد للفتنة وقطعا للطريق على المصطادين في الماء العكر.2- التأكيد على العلاقات والروابط الاجتماعية والأسرية بيننا وبين أهلنا في منطقة الهرمل وان من مصلحة الجميع التعاون والتنسيق لكشف الجناة الذين أساؤوا بفعلتهم الى منطقتهم وأهلها قبل الاساءة الى أهلهم في محافظة عكار.3- التمني على الاعلام وأصحاب مواقع التواصل الاجتماعي عدم إطلاق الأحكام واستباق نتائج التحقيقات وتقدير حرمة الدماء ومراعاة مشاعر أهل الضحية.4- نتوجه بالشكر والتقدير للاخ الحاج نصري الهق (رئيس اتحاد بلديات الهرمل) وللإخوة في حركة أمل على تعاونهم واهتمامهم بهذه القضية منذ اللحظة الاولى التي وقعت فيها الجريمة، وحرصهم الشديد للكشف عن الفاعل ومعاقبته.5- نؤكد على تفعيل دور العشائر والوجهاء وأهل الصلح في محافظتي عكار وبعلبك الهرمل وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والقضائية للحد من هذه الحوادث التي تزداد يوما بعد يوم حتى لا تصل بنا الامور الى مكان لا يريده الجميع".