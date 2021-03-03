لبنان

قاسم: لا حل للمأزق الحكومي

Lebanon 24
03-03-2021 | 22:04
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قال نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم: "لا يبدو أنّ هناك حلاً في الأفق لا داخلياً ولا خارجياً للمأزق الحكومي إلا إذا اتّفق الرئيسان عون والحريري".

وإعتبر قاسم في حديث عبر "الميادين" أن "المخرج للأزمة هو بأن يحرك الحريري مسألة عدد الوزراء ويقبل رئيس الجمهورية عدم وجود الثلث المعطل".  

أضاف: "لا أحد يستطيع الدفاع عن الوضع الحالي بل من حقّ الجميع القول إننا في مأساة يجب الخروج منها".

ورأى قاسم أن "اميركا سبب رئيسي في التأثير والضغط الاقتصادي على لبنان لكن يمكننا مواجهة ذلك".
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