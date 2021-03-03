لبنان

في جبيل...حريق مولدين للتغذية بالطاقة الكهربائية وخزانات مازوت

Lebanon 24
03-03-2021 | 22:42
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أخمد عناصر من الدفاع المدني منذ الساعة ١٨:٥٠ و لغاية الساعة ٢١:٠٠ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢١/٠٣/٠٣ حريقاً شب في مولدين للتغذية بالطاقة الكهربائية وخزانات تحتوي على حوالي ٥٠٠٠ ليتر من مادة المازوت وامتد ليطال داخون منشرة ملاصقة لرقعة الحريق في مستيتا -جبيل.
وأدت سرعة تدخل العناصر إلى عدم امتداد الحريق إلى مواد سريعة الاشتعال والمنشرة المجاورة لرقعة الحريق.

وقد اقتصرت الاضرار على الماديات.
 
 
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