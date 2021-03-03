كيف توزعت إصابات كورونا الجديدة بحسب المناطق؟

أعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي تسجيل 3463 اصابة جديدة بكورونا و61 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.



وقد توزعت الاصابات الجديدة بحسب المناطق على الشكل التالي: