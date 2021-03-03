لبنان

كيف توزعت إصابات كورونا الجديدة بحسب المناطق؟

Lebanon 24
03-03-2021 | 23:18
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أعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي تسجيل 3463 اصابة جديدة بكورونا و61 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية. 

وقد توزعت الاصابات الجديدة بحسب المناطق على الشكل التالي: 
 
 
 
 
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