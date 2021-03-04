لبنان

ضيق صدور.. بعد عجز المبادرات

Lebanon 24
04-03-2021 | 00:06
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لا يُخفي وسيط في الأزمة الراهنة، من ضيق صدر مَنْ يلتقيهم، بعدما عجزت كل المبادرات عن إحداث ولو خرق محدود، ولو على مستوى الوزارة السيادية العالقة، وفق أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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