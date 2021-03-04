ضيق صدور.. بعد عجز المبادرات

لا يُخفي وسيط في الأزمة الراهنة، من ضيق صدر مَنْ يلتقيهم، بعدما عجزت كل المبادرات عن إحداث ولو خرق محدود، ولو على مستوى الوزارة السيادية العالقة، وفق أسرار "اللواء".