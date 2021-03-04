لبنان

تخوّف من العتمة الشاملة

Lebanon 24
04-03-2021 | 00:09
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تخوّف قطب نيابي من التوجه لإطباق عتمة شاملة على البلد، عبر المطالبة بتمويل الكهرباء من دون إصلاحات، وفق أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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