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لبنان
تخوّف من العتمة الشاملة
Lebanon 24
04-03-2021
|
00:09
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تخوّف قطب نيابي من التوجه لإطباق عتمة شاملة على البلد، عبر المطالبة بتمويل الكهرباء من دون إصلاحات، وفق أسرار "اللواء".
المصدر:
اللواء
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