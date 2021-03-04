لبنان

الأبواب مُشرَعة للارتطام الكبير.. وتلويح بتدفيع المسؤولين الثمن

Lebanon 24
04-03-2021 | 00:28
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حمّلت مصادر الثوّار رئيس الجمهورية ميشال عون وحكومة حسان دياب المستقيلة والرئيس المكلف سعد الحريري، انهيار الأوضاع على مختلف الأصعدة.
وقالت لـ"السياسة" الكويتية إن "الأمور باتت على درجة كبيرة من الخطورة، ما سيعجل بانفجار اجتماعي، سيدفع المسؤولون ثمنه، جراء أدائهم المخزي الذي أغرق البلد بالفوضى على مختلف المستويات".
وأكدت أن "الأيام المقبلة ستشهد تصعيداً في التحركات على الأرض بهدف حض المسؤولين على اتخاذ خطوات سريعة لإنقاذ الوضع، والمسارعة إلى تأليف حكومة جديدة".
المصدر: السياسة الكويتية
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