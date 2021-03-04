تمنى أحد المراجع السياسية على محازبيه ومناصريه عدم التصادم مع المحتجين وأخذ الحيطة والحذر، لأنّ هناك مخططاً لجرّ حزبه وجمهوره إلى فتنة "لم يحصلوا عليها لا ماضياً ولا حاضراً".