لبنان

عدم التصادم

Lebanon 24
04-03-2021 | 04:39
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تمنى أحد المراجع السياسية على محازبيه ومناصريه عدم التصادم مع المحتجين وأخذ الحيطة والحذر، لأنّ هناك مخططاً لجرّ حزبه وجمهوره إلى فتنة "لم يحصلوا عليها لا ماضياً ولا حاضراً".
المصدر: النهار
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