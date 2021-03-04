لبنان

حراك سياسي

Lebanon 24
04-03-2021 | 04:40
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لوحظ أنّ الإعلام العربي والخليجي تحديداً وضع حراك الشارع في الخانة السياسية وضمن الانقسامات التي تحصل في لبنان، وبعضهم أعطاه مساحة واسعة من خلال النقل المباشر.
المصدر: النهار
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