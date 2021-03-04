لبنان

فحوص ايجابية

Lebanon 24
04-03-2021 | 04:43
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يقول عامل في احد المختبرات الطبية في منطقة الجناح ان مرجعا صحيا رسميا يرسل يوميا عشرات الفحوص للكورونا ويطلب ان تأتي نتيجتها "ايجابية" 
المصدر: النهار
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