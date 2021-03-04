لبنان

الاحتياطي حتى نيسان

Lebanon 24
04-03-2021 | 04:53
A-
A+
Doc-P-799408-637504308836493211.jpg
Doc-P-799408-637504308836493211.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يردّد مسؤول كبير في مؤسسة كهرباء لبنان أنّ الاحتياطي من الفيول قد يكفي حتى شهر نيسان "شرط الإبقاء على سياسة التقنين القاسية".
المصدر: نداء الوطن
مواضيع ذات صلة
بعد ارتفاع ساعات التقنين.. بيان هام من "كهرباء لبنان"
lebanon 24
04/03/2021 10:56:21 Lebanon 24 Lebanon 24
بدل الهبة... قانون معجل للتيار لشراء المحروقات لكهرباء لبنان
lebanon 24
04/03/2021 10:56:21 Lebanon 24 Lebanon 24
كهرباء لبنان تطمئن: ستشعر جميع المناطق بالبدء بالتحسن التدريجي في التغذية
lebanon 24
04/03/2021 10:56:21 Lebanon 24 Lebanon 24
وزني وقّع على فتح الاعتمادات لصالح مؤسسة كهرباء لبنان لزوم شحنة الفيول أويل
lebanon 24
04/03/2021 10:56:21 Lebanon 24 Lebanon 24

كهرباء لبنان

التقنين

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:48 | 2021-03-04
10:46 | 2021-03-04
10:39 | 2021-03-04
10:35 | 2021-03-04
10:30 | 2021-03-04
10:00 | 2021-03-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website