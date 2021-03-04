لبنان

اللقاح الروسي قريبا

Lebanon 24
04-03-2021 | 05:01
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يتردّد أن إحدى الشركات الخاصة وقعت على اتفاق مبدئي مع السلطات الروسية لاستقدام اللقاح الروسي.
المصدر: نداء الوطن
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