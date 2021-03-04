لبنان

هجوم بقرار أمني

Lebanon 24
04-03-2021 | 05:04
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تبيّن أنّ جهازاً أمنياً قام بتحريك عدد من الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي لمهاجمة إعلامي متابع لقضية انفجار مرفأ بيروت.
المصدر: نداء الوطن
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جهاز أمني

تفجير المرفأ

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