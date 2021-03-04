لبنان

من يحكم الساحة المسيحية؟

Lebanon 24
04-03-2021 | 06:12
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كتبت كلير شكر في "نداء الوطن": النظرة إلى ما حصل في بكركي يوم السبت، لا تنفصل برأي مسؤولين عونيين عما شهده الشارع يوم الثلثاء الماضي، ولا حتى عن الحملة التي قادها رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط لدفع رئيس الجمهورية للاستقالة، مشيرين إلى أنّ تخطي سعر الصرف العشرة آلاف ليرة قد يشعل النار من تحت الرماد، ولكن في حال كان حجم القفزة ألفاً أو ألفين، وليس مئة ليرة، "وكأنّنا في ماراتون، وفجأة أعلنت النتائج وحصل ما حصل!".

بالنسبة لهم، إنّ الرصد الميداني لبقعة زيت الاعتراض، يؤكد أنّ تلك الحركة الاحتجاجية كانت منظّمة، وهادفة، لا سيما من جهة الأحزاب المسيحية المعارضة التي تحاول استعراض عضلاتها في الشارع واستثمار هذا الأمر في صندوق البريد الدولي، في موازاة سعيها لتشويه صورة "التيار الوطني الحر" وضربه أمام الرأي العام المسيحي واستخدام كل الأدوات المتاحة، في الوقت الضائع، بما فيها الترهيب. وكل ذلك تحضيراً للانتخابات النيابية المقبلة، أو الفوضى في حال تحللت مؤسسات الدولة أكثر!

ويشير هؤلاء إلى ان عنوان المرحلة المقبلة سيكون "من سيحكم الساحة المسيحية"، ولذا من المتوقع أن تستمر تلك التحركات في الشارع وإن كان "التيار" في صدد رصد مشهدية ليل الثلثاء الملتهب ومدى حجمها وامتداداتها، قبل أن يقول كلمته". 
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