لبنان

الخميس يوم غضب آخر في لبنان؟

Lebanon 24
04-03-2021 | 06:14
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أطلقت دعوات ليوم غضب آخر في لبنان احتجاجا على بلوغ سعر صرف الدولار عشرة آلاف ليرة وتدهور الأوضاع المعيشية، ويستعد أهالي جل الديب والذوق للتصعيد الشعبي وقطع الطرق كافة، وذلك عند الساعة الواحدة ظهر اليوم الخميس، وكذلك فقد تحدثت صفحات الضاحية الجنوبية عن يوم غضب وانطلاق شرارة الثورة من جديد وذلك عند الساعة الثانية عشرة ظهرا.

وعلى الرغم من الطقس الممطر واصل المحتجون تحركهم في الشارع حيث شهدت مختلف المناطق قطعا للطرق بالاطارات المشتعلة انطلاقا من بيروت وضواحيها امتدادا حتى طرابلس والشمال وصيدا والجنوب بمختلف مدنه وبلداته وقراه، صعودا إلى الجبل بكل اقضيته التي شهدت قطعا للطرق الدولية خصوصا عاليه.
المصدر: الأنباء الكويتية
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