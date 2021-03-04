لبنان

درويش: زمام الامور افلت من ايدي المسؤولين

Lebanon 24
04-03-2021 | 06:23
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قال عضو كتلة الوسط المستقل النائب علي درويش توقع في حديث الى "الأنباء الإلكترونية" أنه "إذا استمرت الأمور على ما هي عليه وواصل الدولار إرتفاعه سيكون التحرك في الشارع بوتيرة أعلى، وسيكون هناك موجة إحتجاج شعبية أكبر، وهذا سيؤدي الى مشكل كبير في البلد".

وحول تراخي المسؤولين وعدم إتخاذهم أي خطوات للحد من تداعيات الأزمات، رأى درويش أن "زمام الأمور أفلت من أيديهم نتيجة تشعبات هذا التفلت"، كاشفا أن لجنة الاقتصاد "في نقاش مستمر لإيجاد مخارج للأزمة، ولكن ليس هناك قدرة على الإنقاذ الا من خلال تشكيل حكومة تبدأ بالإصلاحات".
المصدر: "الأنباء" الإلكترونية
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