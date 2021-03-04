لبنان

طرقات مقطوعة بسبب الثلوج.. لا تسلكوها

Lebanon 24
04-03-2021 | 06:52
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أفادت غرفة التحكم المروري بأن الطرقات الجبلية المقطوعة حالياً بسبب تراكم الثلوج هي:
-عيناتا الارز
- كفردبيان حدث بعلبك
- جرد مربين الهرمل

أما الطرقات السالكة حالياً أمام كل المركبات فهي:  طريق ضهر البيدر وطريق ترشيش زحلة.
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لبنان

طرقات

ثلوج

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