طرقات مقطوعة بسبب الثلوج.. لا تسلكوها

أفادت غرفة التحكم المروري بأن الطرقات الجبلية المقطوعة حالياً بسبب تراكم الثلوج هي:

-عيناتا الارز

- كفردبيان حدث بعلبك

- جرد مربين الهرمل



أما الطرقات السالكة حالياً أمام كل المركبات فهي: طريق ضهر البيدر وطريق ترشيش زحلة.