لبنان

عون يصدر "البلاغ رقم واحد"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
04-03-2021 | 08:00
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وصف مصدر نيابي فاعل البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية امس بـ" البلاغ رقم واحد" شكلا ومضمونا، وانه تضمن اسلوبا غير مألوف في التعاطي بين رئيس الجمهورية وكبار موظفي الدولة اضافة الى تغييب دور رئيس الحكومة والوزراء خلافا لما ينص عليه اتفاق الطائف والدستور .

 

وقال مراقب: "أورد البيان مجموعة أسئلة اتهامية وجهها عون الى سلامة من دون ايراد شيء عن أجوبة الحاكم مما اوحى ان عون اخضع سلامة للتحقيق واصدر في حقه مضبطة اتهام باعتباره مسؤولا عن التدهور المالي والاقتصادي".

 

واضاف المراقب:" "مضحك ان البيان أعطى المحتجين الحق بالتظاهر وكأن في الأمر منّة من هذا الموقع أو ذاك".

 

وختم "بيان الرئاسة قمة في الإستخفاف بحياة الناس ومستقبلهم".

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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خاص "لبنان 24"

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