اطلاق نار متبادل مساء في البداوي

شهدت منطقة البداوي مساء أمس الاربعاء اطلاق رصاص كثيف والقاء قنبلة في محيط سقي البداوي، وفق ما أفاد مراسل "لبنان 24" في الشمال.في التفاصيل ان اشكالاً قديماً تجدد بين "آل السماك" و"آل الحسين" حيث تطور الى اطلاق نار في الهواء من الطرفين لفترة من الوقت من دون وقوع اصابات.وقد طوقت عناصر الجيش المكان وعملت على تهدئة الامور.