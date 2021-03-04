لبنان

تصادم بين سيارة ودراجة نارية على أوتوستراد الصفرا (صور)

Lebanon 24
04-03-2021 | 08:49
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وقع حادث تصادم بين سيارة ودراجة نارية على اوتوستراد الصفرا المسلك الغربي ما أدى إلى زحمة سير خانقة.

 
 
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