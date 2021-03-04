العماد جوزاف عون استقبل رئيس أركان الجيش الإسباني

أعلن الجيش عبر موقعه على "تويتر"، أن رئيس أركان الجيش الإسباني الجنرال Teodoro E. LOPEZ CALDERON وصل إلى قيادة الجيش في اليرزة، حيث كان في استقباله قائد الجيش العماد جوزاف عون.