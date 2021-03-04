لبنان

العماد جوزاف عون استقبل رئيس أركان الجيش الإسباني

Lebanon 24
04-03-2021 | 08:47
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أعلن الجيش عبر موقعه على "تويتر"، أن رئيس أركان الجيش الإسباني الجنرال Teodoro E. LOPEZ CALDERON وصل إلى قيادة الجيش في اليرزة، حيث كان في استقباله قائد الجيش العماد جوزاف عون.
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جوزاف عون

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