عراجي: أنا حزين

غرد النائب عاصم عراجي عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "المستشفيات بدأت التسعير على دولار 3900 ليرة. مريض غسيل الكلى سيدفع مئة الف ليرة فرق كل جلسة. المستلزمات الطبية يدفعها المريض بسعر السوق. الادوية مفقودة، أطباء أصدقاء لهم خبرة طويلة تركوا البلد. أنا حزين لهذا الوضع الذي لم أشهده خلال تخصصي بمستشفى الجامعة بالحرب الأهلية أواخر الثمانينات".