لماذا لم يصل لقاح استرازينيكا بعد إلى لبنان؟

لفت رئيس اللجنة الوطنية لإدارة لقاح كورونا الدكتور عبد الرحمن البزري الى ان توقيت وصول لقاح استرازينيكا كان مقرراً في الأسبوع الأخير من شباط ، مضيفاً: "لكننا سنتواصل مجدداً مع الشركة لتأمينه في الأسبوع الأول من آذار. وأشار الى ان الكمية الاولى تقدر بحوالى ثلاثمئة الف جرعة وان الكمية الثانية ستصل بعد ثلاثة اشهر ما سيساعدنا في تلقيح العدد الأكبر من المواطنين في هذه الفترة.

وشدد في حديث لصوت لبنان 100.3-100.5 على فعالية هذا اللقاح معترضاً على دراسة كندية تشير الى انه غير فعال على الاشخاص الذين هم فوق الستين عاماً، مستشهداً بالتجربة البريطانية في ضوء انخفاض الإصابات بنسبة كبيرة بعد استخدام استرازينيكا.

وحول شكوى بعض الأطباء من ان هناك استنسابية في اعطاء اللقاحات ، اكد البزري ان اللقاح أعطي أولا للذين هم في الخطوط الأمامية وقال: عندما تكون هناك كمية محدودة من اللقاحات ، يجب العمل على أسس علمية وعالمية لتأمين المناعة للأشخاص الذين هم بأمسّ الحاجة اليها، وبالتالي تكون هناك أولويات حتى بين الجسم الطبي نفسه. وأعلن انه تم تلقيح جزء كبير من الاطباء متوقعاً الانتهاء من عملية تطعيم الاخرين في خلال اسبوعين على أبعد تقدير.