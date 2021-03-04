زحمة سير خانقة على اوتوستراد القلمون البحري (صورة)

يشهد اوتوستراد القلمون البحري زحمة سير خانقة ذهاباً واياباً بعد تحويل السير اليه نتيجة قطع اوتوستراد البالما بالاتجاهين، وفق ما أفاد مراسل "لبنان 24" في الشمال.



وكان محتجون قد قطعوا الطريق عند نقطة البالما احتجاحاً على ارتفاع الدولار مقابل سعر صرف الليرة.