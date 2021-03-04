نقيب أصحاب المستشفيات يُطلق صرخة استغاثة.. وينبّه من خطورة الوضع

أطلق نقيب أصحاب المستشفيات سليمان هارون صرخة استغاثة عبر إذاعة "صوت كل لبنان"، منبهاً من خطورة الوضع مع استمرار رفع الدعم التدريجي عن المواد النفطية والمستلزمات الطبية. وشرح هارون أن المستشفيات تعاني من صعوبة في تأمين المازوت لمولداتها مع رفع ساعات التقنين في التيار الكهربائي وقد طالب أكثر من مرّة بإعطاء المستشفيات الأولوية في تأمين التيار والمازوت لأن صحة المرضى عل المحك ولم يلقً آذاناً صاغية.وأكد هارون أن المستشفيات قد تتجه الى رفع سعر الفاتورة الاستشفائية على الأقل الى 3990 ليرة مقابل الدولار لتتمكن من الاستمرار لأن الجهات الضامنة غير قادرة على تغطية الكلفة والمستشفيات غير قادرة على تحمل الخسارة والمريض غير قادر على تحمل أي فروقات، معتبراً أننا عند مفترق خطير استشفائية