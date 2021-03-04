التوحيد العربي استنكر حادثة كفرحيم: ننسق مع كل القوى في الجبل وخاصة التقدمي

استنكر حزب "التوحيد العربي" في بيان صادر عن أمانة الاعلام، "الحادثة المؤسفة التي حصلت في بلدة كفرحيم الشوفية والتي أوقعت عددا من الجرحى، ويؤكد أنه لا يغطي أي فرد شارك في الحادث".



ودعا "الجيش والقوى الأمنية للتصرف بما تراه مناسبا حفاظا على أمن الجبل، كما نؤكد تنسيقنا مع كل القوى في الجبل وخاصة الحزب التقدمي الإشتراكي لعدم تكرار مثل هذه الأحداث، متمنين الشفاء العاجل للجرحى ومؤكدين أن أمن أهلنا في الجبل هو فوق كل إعتبار".