الرابطة المارونية تطالب باستدعاء السفير الايراني بسبب اتهامات قناة "العالم" الباطلة للبطريرك الراعي

صدر عن الرابطة المارونية البيان آلاتي:تشجب الرابطة المارونية بشدة ما اوردته " قناة العالم الاخبارية" وهي قناة ايرانية ناطقة باللغة العربية، من افتراءات، واتهامات باطلة طاولت غبطة البطريرك الماروني مار بشاره بطرس الراعي ومن ورائه من وما يمثّل لبنانياً ومسيحياً.إن الرابطة المارونية إذ تستنكر بشدّة وتدين ما اوردته القناة المذكورة ومع احتفاظها بمراجعة القضاء المختصّ، تتمنى على معالي وزير الخارجية والمغتربين استدعاء السفير الايراني وإبلاغه رفض لبنان بكلّ مكوناته هكذا مواقف.