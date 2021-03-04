الجيش: خرق بحري للعدو امس قبالة رأس الناقورة

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

"بتاريخ 3/ 3/ 2021 الساعة 22.58 خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي، المياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة، لمسافة حوالى 203 أمتار ولمدة /4/ دقائق، وألقى عناصره قنبلة مضيئة فوق البقعة البحرية المذكورة.تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان".