اعتصام أمام السرايا وقصر العدل في طرابلس

اعتصم ناشطون أمام السرايا وقصر العدل احتجاجا على تردي الاوضاع المعيشية، وطالبوا القضاء بـ "الافراج عن الموقوفين وتخفيف الاحكام عن المحكومين من ابناء المدينة، بتهم عدة لا سيما المخدرات والسرقة وغيرهما من الجرائم"، لافتين الى أن "الوضع الاقتصادي والمعيشي صعب جدا"، ورددوا هتافات تطالب "برحيل محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا".