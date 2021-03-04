الحرارة دون معدلاتها الموسمية.. متى تنحسر الأمطار؟

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا الجمعة قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع ملموس في درجات الحرارة خصوصا على الجبال وفي الداخل، كما يتشكل الضباب على المرتفعات مساء.

وجاء في النشرة الاتي:

- الحال العامة: يستمر تأثير المنخفض الجوي المتمركز حاليا جنوب غرب قبرص حتى مساء اليوم الخميس مما يؤدي الى طقس متقلب وماطر أحيانا ثم يتجه شرقا ويستقر الطقس تدريجيا.

- ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر آذار يتراوح بين 13 الى 22 درجة.

- الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: غائم جزئيا إلى غائم مع انخفاض في درجات الحرارة والتي تكون دون معدلاتها الموسمية، تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا خلال فترة قبل الظهر خصوصا في المناطق الشمالية مصحوبة ببرق ورعد ورياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1300 متر وما فوق، تخف حدة الأمطار اعتبارا من المساء ويتحسن الطقس تدريجيا.

الجمعة: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع ملموس في درجات الحرارة خصوصا على الجبال وفي الداخل، كما يتشكل الضباب على المرتفعات مساء.

السبت: قليل الغيوم بسحب مرتفعة مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل وانخفاضها على الساحل والتي تكون دون معدلاتها الموسمية.

الأحد: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل وارتفاعها بشكل طفيف على الساحل، وضباب محلي على المرتفعات، كما تنشط الرياح أحيانا.

- الحرارة على الساحل من 11 الى 18 درجة، فوق الجبال من 3 الى 14 درجة، في الداخل من 4 الى 16 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 15 و45 كلم/س.

- الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و 80%.

- حال البحر: مائج، حرارة سطح الماء: 19 درجة.

- الضغط الجوي: 764 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 6,04

- ساعة غروب الشمس: 17,36