إعلان من "أوجيرو" للبنانيين: قطع خطوط بعض المشتركين في هذه المنطقة

أعلنت هيئة "أوجيرو" عبر موقعها على "تويتر" أنه حرصا منها على "صيانة الشبكة وتحسين خدمة الإنترنت في مركز خلدة وذلك يوم السبت 6/3/2021، سوف يتم قطع خطوط بعض المشتركين في منطقة دوحة عرمون والقبة. وستعمل فرقنا الفنية على إعادة الخدمة تدريجيا بعد ظهر اليوم نفسه".