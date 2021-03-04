لبنان

مخاوف امنية جدية!

Lebanon 24
04-03-2021 | 12:23
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قال مصدر سياسي مطلع "ان هناك مخاوف جدية من اتساع رقعة التوترات الامنية والعسكرية التي تشهدها المنطقة بسبب تراجع الايجابيات في المفاوضات الايرانية -الاميركية.
واعتبر المصدر "ان ما يحصل في اليمن والعراق وسوريا والخليج خطير جدا، وليس هناك اي عامل يمنع تمدده الى الساحة اللبنانية لكي يتمكن هذا الطرف او ذاك من تحسين وضعه التفاوضي".
 

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