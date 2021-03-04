مخاوف امنية جدية!

قال مصدر سياسي مطلع "ان هناك مخاوف جدية من اتساع رقعة التوترات الامنية والعسكرية التي تشهدها المنطقة بسبب تراجع الايجابيات في المفاوضات الايرانية -الاميركية.

واعتبر المصدر "ان ما يحصل في اليمن والعراق وسوريا والخليج خطير جدا، وليس هناك اي عامل يمنع تمدده الى الساحة اللبنانية لكي يتمكن هذا الطرف او ذاك من تحسين وضعه التفاوضي".