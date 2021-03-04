بسبب كورونا علّقت صلاة الجمعة في احد مساجد الضنية

أعلنت خلية الأزمة في بلدة مراح السفيرة ـ الضنية، في بيان، "تعليق صلاة يوم غدالجمعة في مسجد البلدة، نزولا عند قرار دائرة الأوقاف الإسلامية في طرابلس والشمال، وحتى إشعار آخر، بسبب ظهور إصابات عدة في البلدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19"، آملة أن "يرفع الله البلاء والوباء وأن يتعافى جميع المرضى".