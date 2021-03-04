إتحاد بلديات الهرمل: لكشف ملابسات قتل الشاب "ع.ا.ط"

استنكر إتحاد بلديات الهرمل وفاعليات المنطقة في بيان، الجريمة التي أودت بحياة الشاب ع.ا.ط من بلدة القرقف - عكار بظروف غامضة، وطالبوا الأجهزة الأمنية والقضائية "بالإسراع في كشف ملابساتها وإنزال أشد العقوبات بالمجرمين"، واكدوا "استعدادهم المساعدة للوصول إلى الحقيقة"، معلنين "أن الخسارة مشتركة بين أبناء الهرمل وعكار".