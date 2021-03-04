ماذا سيقول وزير التربية؟

يعقد وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال الدكتور طارق المجذوب، مؤتمرا صحافيا عند العاشرة من قبل ظهر غد الجمعة في قاعة المحاضرات في الوزارة، لعرض آخر التطورات التربوية.