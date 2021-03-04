لبنان

ماذا سيقول وزير التربية؟

Lebanon 24
04-03-2021 | 12:32
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يعقد وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال الدكتور طارق المجذوب، مؤتمرا صحافيا عند العاشرة من قبل ظهر غد الجمعة في قاعة المحاضرات في الوزارة، لعرض آخر التطورات التربوية.
المصدر: الوكالة الوطنية
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