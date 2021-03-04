لبنان

في المنصوري... اخماد حريق

Lebanon 24
04-03-2021 | 12:50
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 أخمد فريق الاطفاء التابع لـ جمعية "كشافة الرسالة الاسلامية" في مركز المنصوري حريقا شب في منزل في البلدة أتى على جزء كبير منه. وتمكن رجال الإطفاء من إنقاذ العائلة المؤلفة من خمسة أشخاص التي كانت في داخله.
وحضرت القوى الامنية وفتحت تحقي
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المنصوري

حريق

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