الجيش : تمارين تدريبية وتفجير ذخائر في عدة مناطق

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه، البيان الآتي:"بتاريخ 4/ 3/ 2021 ما بين الساعة 13.00 والساعة 14.00، ستقوم منظمات غير حكومية عاملة في مجال نزع الألغام، بتفجير ذخائر غير منفجرة في بلدة اللبونة -الجنوب".كما اعلنت في بيان ثان ان "وحدة من الجيش ستقوم بتاريخ 4/ 3/ 2021 ما بين الساعة 8.00 والساعة 15.00، بإجراء تمارين تدريبية في مركز تدريب سقي أبو علي – طرابلس، يتخللها استعمال ذخيرة حية".وفي بيان ثالث أعلنت "ان وحدة من الجيش ستقوم اعتبارا من تاريخ 2 / 3 / 2021 ولغاية 1 / 4 / 2021 ما بين الساعة 8.00 والساعة 24.00 من كل يوم، بإجراء تمارين تدريبية في مناطق العاقورة - أفقا - اللقلوق وحقل تدريب "تم رطيبة" تتخللها رمايات بالذخيرة الحية واستخدام متفجرات".وأعلنت قيادة الجيش في بيان رابع، "أن وحدة من الجيش ستقوم بتواريخ 4،3،2و5 /3 / 2021 اعتبارا من الساعة 8.00 ولغاية الساعة 16.00 من كل يوم، بإجراء تمارين تدريبية في حقلي رماية وطى الجوز وتم الرطيبة، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية".كما "ستقوم وحدة من الجيش اعتبارا من 1 /3 /2021 ولغاية 2 /4 /2021 ضمناً، بإجراء تمارين تدريبية نهارية وليلية في منطقة رأس مسقا - الشمال، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية والخلبية".و"ستقوم وحدة من الجيش بتواريخ 3،2و5 /3 /2021 ما بين الساعة 8.00 والساعة 20.00 من كل يوم، بإجراء تمارين تدريبية في مركز تدريب سقي أبو علي – طرابلس، يتخللها استعمال ذخيرة حية".و"ستقوم وحدة من الجيش اعتبارا من 18 / 2 / 2021 ولغاية 18 / 3 / 2021، بإجراء تمارين تدريبية ليلية ونهارية في مخيم التدريب - تربل، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية والخلبية واستخدام متفجرات وقنابل صوتية ومدخنة".