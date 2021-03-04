لبنان

دياب يشدد على دور المغتربين في دعم إعادة النهوض الاقتصادي

Lebanon 24
04-03-2021 | 13:20
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استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب قبل ظهر اليوم في السرايا الحكومية، سفير الاتحاد الأوروبي رالف طراف على رأس وفد، ضم رئيس قسم عمليات التنمية الاقتصادية خوسيه لويس، الملحق المختص بشؤون إدارة النفايات والبيئة أوليفيه بودار ومسؤولة الشؤون السياسية هنا سيفيرين، في حضور الوزيرين زينة عكر وراوول نعمة، والسفير جبران صوفان. وعرض الوفد المقاربة الجديدة للمفوضية الأوروبية حول التعاون الاقتصادي والاجتماعي والاستثماري مع دول جنوب البحر الأبيض المتوسط.

ثم التقى الرئيس دياب وفدا من البنك الدولي ضم المدير الإقليمي لدائرة المشرق ساروج كومار جاه، ممثلة البنك الدولي في لبنان منى كوزي والخبيرة في شؤون الحماية الاجتماعة والعمل في الشرق الأوسط حنين السيد، في حضور الوزراء زينة عكر، غازي وزني، رمزي المشرفية، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية ومدير مكتب الرئيس القاضي خالد عكاري. وجرى البحث في كيفية تنفيذ مشروع تقديم المساعدات للأسر الأكثر فقرا في لبنان.
 
من جهة أخرى، استقبل دياب الوزير عماد حب الله مع وفد من الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم برئاسة عباس فواز وحضور السادة: جهاد هاشم، إيرين البراخت، جميل راجح، علي نعمة النسر، بسام حداد وفرنسوا العلم.

وشدد الرئيس دياب خلال اللقاء على "دور المغتربين اللبنانيين في دعم إعادة النهوض الاقتصادي في لبنان"، مؤكدا أن "استمرار ارتباط المغترب اللبناني بوطنه يشكل حجر الزاوية في الاستثمار بالمشاريع الصناعية والزراعية والاقتصادية".


ونوه الرئيس دياب بـ"وقوف المغتربين اللبنانيين إلى جانب أهلهم ومجتمعهم في لبنان، وخصوصا في ظل الظروف الاجتماعية الصعبة التي يرزح تحت وطأتها قسم كبير من اللبنانيين".
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