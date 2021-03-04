إشكال يتطوّر لإطلاق نار في سوق الخضار - طرابلس

وقع إشكال فردي بين شخصين في محلة سوق الخضار في التبانة - طرابلس، بحسب ما أفادت مراسلة "لبنان 24".وقد تطور الاشكال إلى تبادل اطلاق النار من مسدسات حربية بين المدعوين "خ. ح. ع" و "م. ح. ا" أصيب خلاله الطرفان بطلقات نارية نقلا على اثرها الى "مستشفى الاسلامي" في طرابلس.وعلى الفور حضرت قوة من الجيش إلى مكان الحادث وفتحت تحقيقاً بالموضوع.