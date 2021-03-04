لبنان

في بعلبك... يتزايد خطر كورونا

Lebanon 24
04-03-2021 | 13:47
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أشار المحافظ بشير خضر في بيان، إلى أن "عدد الإصابات الإجمالي بفيروس كورونا في محافظة بعلبك الهرمل بلغ خلال سنة 21322 إصابة، وعدد الحالات النشطة بلغ 5896 حالة، وسجلت 15048 حالة شفاء و 451 حالة وفاة حتى اللحظة".


وطلب خضر من المواطنين "التقيد بإجراءات الوقاية والتعليمات حفاظا على السلامة العامة وللحد من انتشار الوباء وبخاصة بعد أن احتلت بعلبك المرتبة الأولى بإصابات كورونا في لبنان".
 
المصدر: الوكالة الوطنية
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