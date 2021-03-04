العماد عون استقبل رئيس أركان الجيش الإسباني

استقبل قائد الجيش، العماد جوزاف عون، في مكتبه في اليرزة، رئيس أركان الجيش الإسباني الجنرال Teodoro E. LOPEZ CALDERON على رأس وفد عسكري مرافق، وتناول البحث علاقات التعاون بين جيشي البلدين.

