لبنان

اتحاد نقابات الافران والمخابز: لا لزيادة سعر الطحين

Lebanon 24
04-03-2021 | 13:59
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 أعلن اتحاد نقابات الافران والمخابز في لبنان في بيان، ان "الافران لم تتمكن من الحصول على المواد الاولية المدعومة من السكر والخميرة التي تتسلمها بموجب أذونات صادرة عن مديرية الحبوب والشمندر السكري في وزارة الاقتصاد والتجارة، وذلك لعدم توافر هاتين المادتين لدى المستوردين والتجار".

وأوضح ان "سعر صندوق الخميرة، وفقا لدراسة اعدتها وزارة الاقتصاد عن كلفة الرغيف، حدد بـ 110 آلاف ليرة، في حين ان بعض التجار يبيعون الصندوق بسعر 140 الف ليرة لبنانية، بإذن مسبق من وزارة الاقتصاد والتجارة". وسأل: "كيف يحدد سعر الخميرة في دراسة الوزارة ب110 آلاف ليرة المتفق عليها مع الاتحاد، والوزارة نفسها تأذن ببيع الصندوق ب140 الف ليرة، علما ان الخميرة اليوم غير متوافرة؟".

وطالب الاتحاد وزارة الاقتصاد والتجارة ب"العمل على تثبيت اسعار المواد الاولية الداخلة في صناعة الرغيف، حرصا على استمرار عمل الافران وتأمين الخبز للمواطنين بسعر معقول وثابت".

وأكد "عدم موافقة النقابات على زيادة سعر الطحين الذي سيؤدي حتما الى زيادة سعر ربطة الخبز، الامر الذي لا يمكن للافران وحدها تحمله في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية والمعيشة التي تمر بها البلاد".
المصدر: الوكالة الوطنية
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