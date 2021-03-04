لبنان

السفير مصطفى أديب تلقّى اتصالات معزّية بوفاة والدته

Lebanon 24
04-03-2021 | 14:27
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تلقى سفير لبنان في ألمانيا، الدكتور مصطفى أديب، سيلاً من الاتصالات المعزية بوفاة والدته المربية الفاضلة الحاجة وفاء الرافعي، ومن أبرز المعزين: رئيس الجمهورية ميشال عون، رئيس مجلس النواب نبيه بري، رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب، الرئيس المكلف سعد الحريري، الرئيس نجيب ميقاتي، مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ الدكتور عبداللطيف دريان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدافاع زينة عكر عدرا، نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي، وعدد كبير من الوزراء والنواب الحاليين والسابقين، ورؤساء أحزاب، وشخصيات سياسية ودبلوماسية وإقتصادية وعسكرية وأمنية وإجتماعية ونقابية وأكاديمية وثقافية.
 
 
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